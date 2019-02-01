Kahramanmaraş'ın Nüfusu 17 Bin 228 Kişi Arttı

TÜİK 2018'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı.

TÜİK 2018'in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerini açıkladı. Kahramanmaraş'ın nüfusu 17 bin 228 kişi arttı.



TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. En kalabalık şehir, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine İstanbul olurken, Kahramanmaraş'ın nüfusu ise 1 milyon 127 bin 623'ten 1 milyon 144 bin 851 kişiye yükseldi.



Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu.



Kahramanmaraş'ın nüfusu 17 bin 228 kişi arttı. Kahramanmaraş'ın toplam erkek nüfusu 580 bin 410 kişi kadın nüfusu ise 564 bin 441 kişi olarak açıklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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