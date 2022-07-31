Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

31.07.2022 11:10
Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden olan şifalı sularıyla meşhur Ekinözü içmelerindeki yoğunluk ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Kahramanmaraş'ın önemli turizm merkezlerinden olan şifalı sularıyla meşhur Ekinözü içmelerindeki yoğunluk ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, halk arasında "acı su" olarak bilinen ve birçok hastalığında tedavisinde şifa kaynağı olarak görülen içmelere geliyor.

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AA muhabirine, yoğun bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Acı suyu ve havasıyla Ekinözü'nün yaz aylarının önemli bir turizm merkezi haline geldiğini belirten Eker, "Bu havayı, acı suyumuzu ve doğamızın güzelliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanmasını isterim. Misafir olarak gördüğümüz vatandaşlarımızın yoğun talebi bizleri mutlu ediyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. İçmelerimizi doktor tavsiyesi üzerine gelen misafirlerimiz de bulunuyor. Acı suyumuzun böbrek taşı düşürme, şeker hastalığının iyileşmesi gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir." dedi.

Şanlıurfa'dan ailesiyle içmelere gelen Ahmet Karataş ise hem sağlık bulmak hem de gezmek için içmelere geldiğini söyledi.

İçmelerin güzel bir ortam olduğunu ifade eden Karataş, "Serin bir havası ve yüksek mineralli bir suyu var. Temizlik ve hijyen iyi. Esnafından da memnunuz." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Faik Kurt da içmelerden memnun kaldığını ve her zaman gelmeye çalışacağını ifade etti.

Esnaf Mehmet Akkanat ise salgın sonrası bölgede yaşanan yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ ŞİŞLİ'DE YOLDAN GEÇENLERİN ÜSTÜNE KEZZAP DÖKTÜ Sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler Sıcak havada susuzluktan baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdiler
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekinözü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Ekinözü içmelerindeki yoğunluk esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement