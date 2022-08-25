Herkes Trabzonlu sandı ama maçın önüne geçen tribündeki gizemli güzel bakın kim çıktı

Kayıtlarda, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yöne geçmesi, sonrasında karşı şeritte ilerleyen otomobile çarparak takla atması görülüyor. Otomobilin daha sonra çarpmanın şiddetiyle kayarak halk otobüsüne çarptığı, otobüsteki yolcuların da kaza dolayısıyla panik yaşadığı yer alıyor.

Kazada otomobil sürücüleri ile Levent Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza halk otobüsü kamerasında - Son Dakika

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