Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Batuhan Kılınç idaresindeki 46 HA 589 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kılınç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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