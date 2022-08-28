Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

28.08.2022 12:14
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Batuhan Kılınç idaresindeki 46 HA 589 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Batuhan Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılınç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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