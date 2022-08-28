Ailesiyle piknik yapmak için Gaziantep 'ten Onikişubat ilçesindeki Menzelet Mesire Alanı'na gelen Halil İbrahim (21) ve İdris Özbir (25) kardeşler, Menzelet Barajı gölüne girdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.