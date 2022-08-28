Kahramanmaraş'ta orman yangını (1) - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

28.08.2022 15:32
Kahramanmaraş'ta orman yangını (1)

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Alevlere havadan da 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye başlandı. Ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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