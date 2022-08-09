Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

09.08.2022 01:15
Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.

Malik Ejder Mahallesi 44044 Sokak'ta bulunan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Fatma Ç. (55) ile oğlu Mehmet Ç. (26) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Gaziosmanpaşa'da gece yarısı kundaklanan binanın sakinleri konuştu Gaziosmanpaşa'da gece yarısı kundaklanan binanın sakinleri konuştu Yangında kalbi duran köpeği itfaiyeciler hayata döndürdü Yangında kalbi duran köpeği itfaiyeciler hayata döndürdü
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu
00:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı
00:22 Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu
00:01 Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:47 Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
23:03 Güzel oyuncu Mine Tugay'ın derin göğüs dekolteli pozu hayran bıraktı
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 01:15:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta evde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement