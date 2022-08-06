Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan pazar yerinde C.D. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi arasında çıkan tartışma siyahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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