Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

17.08.2022 17:58
Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.T'nin Kizirli Mahallesi'ndeki ikametinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 340 kök Hint keneviri ile 62 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı Beypazarı'nda jandarmadan traktör sürücülerine reflektör uyarısı
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
15:23 Çocuğunu görmeye eski eşinin evine gitti, kadının sevgilisi tarafından başından vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 18:00:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement