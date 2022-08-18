Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

18.08.2022 09:46
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Yukarıhöcüklü Mahallesi'nde yaşayan İ.G'nin (49) Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 12 kök Hint keneviri ve 2 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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