Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

22.08.2022 10:28
Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin çarptığı elektrik direğinin başka bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde otomobilin çarptığı elektrik direğinin başka bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Yeşim D. idaresindeki 33 ABS 287 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı yönüne giden Yusuf S. idaresindeki 01 AJR 505 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüler Yeşim D., Yusuf S. ve yolcu olarak bulunan Salih S. D., Hatice B. ve Elif Y. D. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
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