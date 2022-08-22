Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücüler Yeşim D., Yusuf S. ve yolcu olarak bulunan Salih S. D., Hatice B. ve Elif Y. D. kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin çarptığı elektrik direği başka bir otomobilin üzerine devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

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