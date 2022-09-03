Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi

03.09.2022 01:03
Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde seyir halindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilme anı ise kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Narlı- Gaziantep yolu üzerinde seyir bulunan 27 NS 216 plakalı yük kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, aracın devrilme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: 'Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk' Gaziantep OSB Başkanı Şimşek: 'Güneş enerjisine en hızlı izin veren OSB olduk' GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi GTO Başkanı Yıldırım, Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
00:08 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta çifte indirim geldi
00:05 Fortuna Sittard ligin dibini gördü! Burak Yılmaz'ın golleri takıma yetmiyor
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 01:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyon böyle devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement