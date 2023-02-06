Canlı yayında artçı şoku! Hasarlı binalar art arda yıkıldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı
06.02.2023 14:08
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 büyüklüğünde deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken, Malatya'da dakikalar önce 5.6 büyüklüğünde yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgeden son gelişmeleri aktaran muhabirin canlı yayında kamerasına yansıyan görüntülerde, hasarlı binaların art arda yıkıldığı ve vatandaşların büyük bir panik içinde güvenli bölgelere doğru kaçıştığı anlar yer aldı.
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6.02.2023 14:13:20. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı yayında artçı şoku! Hasarlı binalar art arda yıkıldı, vatandaşlar büyük panik yaşadı - Son Dakika