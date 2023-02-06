Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde yerle bir oldu

Felaketten saatler sonra enkazdan çıkartıldı, ilk isteği bakın ne oldu

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yıkıma yol açtı.

ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ

Malatya'da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

HENÜZ 3 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

41 daireden oluşan rezidansta, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansın henüz 3 yıl önce yapılan yeni bir yapı olması dikkat çekti.

İşte 3 yıl önce yapılan binanın ilk ve son hali;