Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde yerle bir oldu - Son Dakika
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Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde yerle bir oldu

06.02.2023 15:05

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem Malatya'da da yıkımlara neden oldu. Yeşilyurt ilçesinde 3 yıl önce yapılan bir rezidans da depremde yıkıldı. Depremde yıkılan binada 60 vatandaşın göçük altında olduğu konuşuluyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yıkıma yol açtı.

ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ

Malatya'da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren Trend Garden Residence da deprem nedeniyle yıkıldı.

HENÜZ 3 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

41 daireden oluşan rezidansta, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlar göçük altında en az 60 kişinin olabileceğini söyledi. Rezidansın henüz 3 yıl önce yapılan yeni bir yapı olması dikkat çekti.

İşte 3 yıl önce yapılan binanın ilk ve son hali;

İsyan ettiren görüntü! 3 yıl önce yapılan rezidans depremde kağıt gibi katlandı
İsyan ettiren görüntü! 3 yıl önce yapılan rezidans depremde kağıt gibi katlandı
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Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde yerle bir oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 3 yıl önce yapılan rezidans depremde yerle bir oldu - Son Dakika
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