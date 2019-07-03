Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi
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Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi

26 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde doğa tutkunlarının uğrak noktası Toprakhisar Kanyonu'ndaki Galgamaç Şelalesi, doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Kahramanmaraş'ın saklı cenneti Galgamaç Şelalesi, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde doğa tutkunlarının uğrak noktası Toprakhisar Kanyonu'ndaki Galgamaç Şelalesi, doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.
Andırın'da bulunan 7 kilometre uzunluğunda Toprakhisar Kanyonu'nda çağlayanlar, doğal havuzlar ve irili ufaklı şelaleler ziyaretçileri büyülüyor. Kanyonun en gözde yeri ise doğa harikası Galgamaç Şelalesi. Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri de, derin ve sarp geçitlerin bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yaptı. Kanyon içerisinde zorlu bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan doğa tutkunları ip emniyeti yardımıyla şelaleye indi. Berke Barajı'na dökülen Toprakhisar Çayı üzerinde bulunan Galgamaç Şelalesi'nin soğuk sularına giren, doğal havuzunda yüzen kulüp üyeleri unutulmayacak bir gün yaşadı. Şelalenin serin sularında yorgunluk gideren doğa sevenler bu arada bol bol anı fotoğrafları çekildi.
Bölgeyi, kulüp olarak ilk defa kendilerinin keşfettiğini söyleyen PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Bakir, harika doğal yerleri keşfedip, doğa yürüyüşü rotalarımıza yeni parkurlar ekliyoruz. Bu rotaları doğa yürüyüşçüleri ile paylaşmak, birlikte yürümek bize çok keyif veriyor. Bu muhteşem doğa yürüyüşüne katılan emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


- Andırınkahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:16 Kaynak: DHA
Andırın, Adana, Kültür Sanat
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