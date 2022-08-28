Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı

28.08.2022 12:24

Kahramanmaraş'ın sembolü olan dondurmada günlük üretim dörde katlandı.

Kahramanmaraş'ın sembolü olan dondurmada günlük üretim dörde katlandı.

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması; aroması, rengi ve lezzetiyle dikkati çekiyor.

Kentin adıyla özdeşleşen ve sembol haline gelen dondurma, havaların ısınmasıyla hem yurt içi hem de yurt dışından yoğun talep görüyor.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, dondurma denince dünyada ilk akla gelen yerlerden birinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önemli dondurma markalarına ev sahipliği yapan kentin, turizme de önemli katkısı olduğunu anlatan Kanbur, yerli ve yabancı turistlerin birçoğunun "Yerinde bir dondurma yiyelim" diyerek Kahramanmaraş'a geldiğini aktardı.

Kentte üretilen dondurmanın büyük bir kısmının yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Kanbur, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş dondurması dünyada tek dondurma. Bugün dünyada biliyorsunuz Roma'da da İtalya'da da dondurma var ama bizim dondurmalar gibi değildir. Bizim kullandığımız süt, salep, şekeri onlar kullanmazlar. Biz bu aromayı verebilmek için bunları kullanmak zorundayız. İyi bir dondurma yapabilmek için, dedelerimiz, babalarımızdan öğrendiğimiz geleneksel yöntemleri kullanıyoruz. Bu da bütün dünyada ilgi odağı olmamıza neden oluyor. Kahramanmaraş dondurması kış, yaz yenebilir."

Hava sıcaklıkları üretimi ve tüketimi artırdı

Hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle dondurmaya olan talebin de arttığına işaret eden Kanbur, "Bugünlerde dondurma daha fazla tüketiliyor. Üretim geçen yıllara göre arttı. Kent genelinde çok sayıda dondurma üretimi yapan işletmemiz var. Bu işletmelerin günlük üretimi geçen yıl 150 ton iken şu anda 300'ü sade, 300'ü meyveli olmak üzere toplamda 600 tona ulaştı." dedi.

Kanbur, dondurma üretiminin bazı günler 700 tona kadar çıktığını, ürünlerin büyük kısmının ABD, Almanya, Fransa, Kanada, Suudi Arabistan başta olmak üzere 32 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ın ünlü lezzeti dondurmada günlük üretim 4 katına çıktı - Son Dakika
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