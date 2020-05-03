Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de korona virüs sessizliği - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın sembolü Taş Köprü'de korona virüs sessizliği

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın tarihi yapıtlarının sembol isimlerinden biri olan 'Taş Köprü' (Ceyhan Köprüsü) ve çevresinde korona virüs sessizliği yaşanıyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalıyor. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da eklenince tarihi mekanlarda sessizliğe büründü.

Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesinde yer alan tarihi Taş Köprüde adeta in cin top oynuyor. Köprü drone ile havadan görüntülenirken, hem manzarası hem de etrafının yeşil alanıyla hayran bırakıyor.

16'ıncı yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprünün uzunluğu 160 kilometre civarında. Moloz taş malzemesi kullanılan yapı, ihtişamlı duruşu ile günümüze kadar gelebilmiş durumda.