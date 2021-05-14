Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi bayramda da ağızları tatlandırıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi bayramda da ağızları tatlandırıyor

14.05.2021 14:23
Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi bayramda da ağızları tatlandırıyor, System.String[]

Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi, Ramazan Bayramı'nda da ilgi görüyor.

Dondurması, biberi ve tarhanasıyla ünlü Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi, Ramazan Bayramı'nda da ilgi görüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle şubat ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesi verilen fıstık ezmesi, bayramda da damakları şenlendiriyor.

Kent genelinde şekerleme, pastane ve tatlıcılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından üretilen, yapımında boz fıstık ile şeker kullanılan fıstık ezmesi, hafifliği ve lezzetiyle vatandaşların bayramda favori lezzetleri arasında yer alıyor.

Fıstık ezmesi üreticilerinden Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kanbur, AA muhabirine, ürünün Kahramanmaraş için özel bir tat olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla talebin artığını belirten Kanbur, fıstık ezmesinin, aromasıyla damaklarda unutulmayan bir tat bıraktığını ifade etti.

Tüketicilerin bayramda şeker, çikolata ve baklava yerine bu tatlıyı tercih etmeye başladığını bildiren Kanbur, şöyle devam etti:

"Fıstık ezmesi Kahramanmaraş için özel bir tat. Özel günlerde ve bayramlarda fıstık ezmesi de ikram ediliyor. Fıstık ezmesi Türkiye genelinde ön plana çıktı, çünkü çikolatadan daha kıymetli. Bizim ürettiğimiz fıstık ezmesinde sadece şeker ve fıstık var. Farklı aroma ve farklı şeyler yok. Onun için doğal bir tatlı. Doğal olduğundan insanlar tercihini bu yönde kullanıyor. Gündeme gelmesi dolayısıyla da ilgi arttı. Kahramanmaraş'ın fıstık ezmesi tescillendiğinden tüketim bu yöne döndü. Salgın bittikten sonra satışlarımız ciddi manada artacak kanaatindeyim. Patentli olunca güvenilir bir ürün haline geldi."

Kanbur, fıstık ezmesini 40 ülkedeki mağazaları aracılığıyla dünyaya tanıttıklarını belirterek, Türk tatlısını yabancı turistlerin çok beğendiğini söyledi.

Merdiven altı üretime dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Kanbur, "Hakiki bir fıstık ezmesi, rengi ve kokusundan anlaşılır. Rengine baktığınız zaman rengi size söyler. Bu bölgede yetişen fıstıklar biraz daha yeşildir. Önemli olan fıstığın yeşil olması, kokulu olması. Yemeden önce bir kokluyorsunuz, derin bir nefes çekiyorsunuz. Çektiğiniz nefes size fıstığı anlatıyorsa o, fıstık ezmesidir." diye konuştu.

Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş, Türk, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın tescilli fıstık ezmesi bayramda da ağızları tatlandırıyor - Son Dakika


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