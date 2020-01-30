Kahramanmaraş'ın tüm ilçelerine Tasarım ve Beceri Atölyesi kuruluyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan sözleşmeyle Kahramanmaraş'ta tüm ilçelerine Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, 1 milyon 944 bin 445 lira bütçeli "Meslek Kursları ve Tasarım Beceri Atölyeleri" projesi, DOĞAKA tarafından kabul edildi.

DOĞAKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği projenin sözleşmesi, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız tarafından imzalandı.

Cemal Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki törende, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek, ilgi, yetenek ve mizaçlarına yönelik gelişimlerini artırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Öğrenilen bilgilerin yaşam becerilerine dönüştürülmesini sağlamak amacıyla Tasarım Beceri Atölyeleri'nin kurulmasının hedeflendiğini dile getiren Yılmaz, proje kapsamında, 11 ilçede 25 eğitim kurumuna kurulacak atölyelerde öğrencilere eğitimler verileceğini kaydetti.

Yılmaz, projede, 11 Yazılım ve Tasarım Atölyesi, 6 Ahşap ve Metal Atölyesi, 3 Drama Atölyesi, 3 Müzik Atölyesi ve 2 Yaşam Beceri Atölyesi'nin yer aldığını söyledi.

Atölyelerin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama erişiminin kolaylaştırılmasını sağlamak adına kurulacak olan Tasarım Beceri Atölyelerimizde el sanatları teknolojisi, ahşap yakma tekniği kurs programları gerçekleştirilecektir." dedi.