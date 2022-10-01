Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

01.10.2022 11:58
Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı.

İsmet C. (34) yönetimindeki 33 AHK 014 plakalı tır, Kahramanmaraş- Osmaniye kara yolu Beyoğlu Mahallesi girişinde, Ejder O. (71) idaresindeki 46 AEK 600 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü Ejder O, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Osmaniye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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