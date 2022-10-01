Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı

01.10.2022 11:36

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunu esnaflar sahiplendi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yuvasından düşen kumru yavrusunu esnaflar sahiplendi.

Kırsal Beyoğlu mahallesinde, temizlik işçisi Ramazan Orçan, yerde bitkin bulduğu kumru yavrusunu kedilerin zarar vermemesi için çevredeki esnafa teslim etti.

Esnaflardan Zeki Okumuş ve Recep Oğul, içecek ve yiyecek verdikleri kumru için veteriner hekim çağırdı.

Tedavisi yapılan kumruya, açlık ve susuzluk nedeniyle bitkin düştüğü için vitamin takviyesi yapıldı.

Veteriner Hekim Hasan Deveci, AA muhabirine, kumru yavrusunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Yaralı kuş ihbarı alarak gelip gerekli muayeneyi yaptıklarını anlatan Deveci, "Herhangi bir yaralanma durumu olmadığını, vitamin ve mineral eksikliğinden dolayı hayvanın dirençsiz, bakımsız kaldığını belirledik. İnşallah burada çarşıda esnaf abiler ilgilenecekler. Bizde gerekli tüm tedavilerini herhangi bir ücret talep etmeyeceğiz. Doğaya salınıncaya kadar elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Esnaflardan Zeki Okumuş da belediyenin temizlik işçisi tarafından bulunup kendilerine getirilen kumru yavrusunun doğaya bırakılıncaya kadar çarşı esnafı tarafından misafir edileceğini ifade etti.

Çarşı esnafının işlerine bereket getirmesi adına kuşa "Çarşı" ismini verdiklerini anlatan Okumuş, yarılı sanarak hekim çağırdıklarını ve gereken tüm işlemlerinin yapıldığını dile getirildi.

Recep Oğul ise "Çarşı" ismi verdikleri kuşa büyüyünceye kadar bakıp zamanı geldiğinde doğaya salmayı düşündüklerini söyledi.

Ramazan Orçan da temizlik yaptığı sırada bitkin vaziyette bulduğu kumru yavrusunu herhangi bir zarar görmemesi için esnafa teslim ettiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yuvadan düşen kumru yavrusuna esnaflar sahip çıktı - Son Dakika
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