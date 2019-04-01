Kahramanmaraş'ın Yeni Başkanı, AK Parti'li Hayrettin Güngör Oldu

Kahramanmaraş'ın yeni başkanı, AK Parti'li Hayrettin Güngör olduÖmer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hayrettin Güngör oldu.

Kahramanmaraş'ın yeni başkanı, AK Parti'li Hayrettin Güngör oldu



Ömer KOÇKAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hayrettin Güngör oldu.



Kahramanmaraş'ta, AK Parti yerel seçimlere mevcut başkan Fatih Mehmet Erkoç yerine Hayrettin Güngör ile girdi. Cumhur İttifakı ortak adayı olan Güngör, seçimde kullanılan geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak resmi olmayan sonuçlara göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 'Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılan CHP'li Ali Öztunç ise ikinci oldu.



HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR



1965 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan Hayrettin Güngör, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Güngör, mali müşavirlik yaptı ve VakıfBank'ta Mali Analist olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nda Kontrolör, Baş Kontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yapan Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Güngör, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı. Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarına da katılan Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Güngör, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu çalışmalarında da görev aldı.



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