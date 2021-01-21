Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar

21.01.2021 10:50

Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar Beyaz örtüye bürünen Başkonuş Yaylası'ndaki eşsiz manzara havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı sonrası sık orman yapısıyla dikkat çeken ve bölgenin oksijen deposu konumunda yer alan Başkonuş Yaylası'nda kartpostallık...

Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar

Beyaz örtüye bürünen Başkonuş Yaylası'ndaki eşsiz manzara havadan görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı sonrası sık orman yapısıyla dikkat çeken ve bölgenin oksijen deposu konumunda yer alan Başkonuş Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz gelinliğe bürünen bölge drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Başkonuş Yaylası, yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de dikkat çekti. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın verilerine göre, İngiltere'deki endemik bitki sayısını iki katı olan ve 2 bin 782 çeşit endemik bitki barındıran bölge sık orman yapısı ile bölgenin oksijen ve soğuk hava deposu konumunda yer alıyor.

Yaz ve kış mevsimlerinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yayla, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgede yer alan göletle birlikte mavi, ağaçların yeşili ve kar beyazının birleşimi ile renk cümbüşü yaşandı. Pandemi sürecinde de vatandaşlar tarafından ziyaret edilen yaylanın güzellikleri drone ile görüntülendi. Kimi vatandaş yaban hayvanlarını fotoğraflarken, kimisi de karda kızak keyfi sürdü.

Yaylada fotoğraf çekmeye gelen Ensar Özdemir, "Uzun süredir kentimize kar yağmıyordu ve ilk olarak buraya yağdığını gördük ve endemik bitkiler, yabani hayvanları fotoğraflamaya geldik oldukça eğlenceli" dedi.

Başkonuş Yaylası İşletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz ise "Başkonuş Yaylası olarak pandeminden sonra çok yoğun talep görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar hafta içi de olmak üzere yüzde 100 kapasite ile çalışıyoruz. 17 adet bungalov villamız olmakla beraber 2 adet karavanımız ve çadır karavan kamp alanlarımız bulunmakta. Bölgenin kış turizminde uluslararası standartlarda tek işletmesi olmakla beraber, şehrimizi ve bölgemizi binlerce turisti ağırlayarak, temsil etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar
Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar
Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar
Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar

Kahramanmaraş, Bitki, Drone, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar - Son Dakika


Son Dakika

Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Göztepe, Trabzonspor'dan Fousseni Diabate'yi kiraladı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor         
10:41
Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak Yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki: Joe Biden'ın önceliği koronavirüs pandemisini kontrol altına almak         
10:33
Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı         
10:17
Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu         
09:54
G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı G.Saray ve Başakşehir'in İrfan Can transferi için yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı         
09:35
Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı         
09:12
Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada         
09:06
İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar İş makinelerinin bile ulaşamadığı köyde, evlerine kar tünelleriyle gidiyorlar         
08:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:27:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ın zirvesinde kartpostallık manzaralar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei