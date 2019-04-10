Kahramanmaraş İnci Terör Örgütlerinin Kökleri Kurutulana Kadar Mücadelemiz Devam Edecek

Kahramanmaraş
İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, terör örgütleriyle mücadelelerin sürdüğünü belirterek, Başta PKK
ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir dedi. 10 Nisan Polis
Günü, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı
'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İnci, polislik mesleğinin temelinde sevgi, saygı ve fedakarlık olduğunu söyledi. Vatan topraklarında yaşayan her vatandaşın can ve mal emniyetinin kendilerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkmak için de çalıştıklarını kaydeden Doğan İnci, şunları söyledi
Polis teşkilatı olarak terör örgütlerine operasyonlarımı devam etmektedir. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Her türlü ihanetin bedeli bir bir sorulacaktır. Narkotik
ile amansız mücadelemiz devam etmektedir. Takiplerimiz sonucunda uyuşturucu satıcıları sokakta, sevkiyatçıları ise çevre yolların da bir bir yakalanmış ve yakalanmaya devam etmektedir.
Doğan İnci, konuşmasının ardından törene katılanlara teşekkür etti. İnci, polis üniforması giyerek törenlere katılan down sendromlu çocuklarla da yakından ilgilendi. Şehir konvoyuyla sona eren kutlama törenine; emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.