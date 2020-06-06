KAHRAMANMARAŞ 'İNNİK'TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ 'İNNİK'TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, vatandaşlar yazın bile karın erimediği halk arasında 'İnnik' olarak adlandırılan 20 metre derinlikteki kayalık bölgede bulunan karları toplayıp, pekmezle karıştırarak 'Karsambaç' adını verdikleri karışımı yiyerek serinlemenin keyfini yaşıyor.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, vatandaşlar yazın bile karın erimediği halk arasında 'İnnik' olarak adlandırılan 20 metre derinlikteki kayalık bölgede bulunan karları toplayıp, pekmezle karıştırarak 'Karsambaç' adını verdikleri karışımı yiyerek serinlemenin keyfini yaşıyor.
Andırın kırsalında yer alan 1700 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda serinlemek için innikten kar çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 metre derinlikteki kayalıkların bulunduğu bölüme tahta merdivenlerle inen ve biriken karları elleriyle çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra üzerine pekmez dökerek karsambaç yapıyor. Sıcak havada serinleme keyfi yaşayan mahalle sakinlerinden Niyazi Canpolat, "Yaz aylarında serinlemek için bu inniklerde bulunan karları topluyoruz. Yerin yaklaşım 20 metre derinliğinde olan ve yaz boyunca erimeyen karları buradan çıkartıp pekmezle karıştırarak karsambaç yapıyoruz. Sonra da karsambaç yiyerek serinliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 08:32 Kaynak: DHA
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