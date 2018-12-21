Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı

Kahramanmaraş İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı

2 saat önce

İş kuyruğunda beklerken bıçaklandıKahramanmaraş'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. tarafından bıçaklandı.

Kahramanmaraş İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı, System.String[]
İş kuyruğunda beklerken bıçaklandı

Kahramanmaraş'ta iş başvurusu için sırada bekleyen Adem Karakoyun (28), aralarında husumet olduğu ileri sürülen M.B. (17) ve Adem Ö. ile tartışırken M.B. tarafından bıçaklandı. Olay sonrası kaçan iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Borsa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adem Karakoyun, İŞKUR önünde başvuru sırası beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Adem Ö. ve M.B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle M.B., Karakoyun'u bacağından bıçakladı. İki şüpheli olay yerinden kaçarken, Adem Karakoyun'u yerde kanlar içinde görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karakoyun'u hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Adem Karakoyun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan M.B. ve Adem Ö.'yü olay yerine yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:24 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı Banka Müdürü Evinde Ölü Bulundu

Antalya Kocasının Terk Etmesinin İntikamını, İki Oğlunu Döverek Aldı Liselilerin 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:40:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş İş Kuyruğunda Beklerken Bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]