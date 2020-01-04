Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika

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Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı
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