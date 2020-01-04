Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı - Son Dakika

Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı.

KAHRAMANMARAŞ İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

Kahramanmaraş iş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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