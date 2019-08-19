Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ İŞE GİTMEYİNCE İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
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KAHRAMANMARAŞ İŞE GİTMEYİNCE İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

1 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, yalnız yaşayan Osman Y. (28), işe gitmeyince meraklanıp, evine giren arkadaşlarınca ölü bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yalnız yaşayan Osman Y. (28), işe gitmeyince meraklanıp, evine giren arkadaşlarınca ölü bulundu. Osman Y.'nin, av tüfeğiyle intihar ettiği belirlendi. Olay, sabah saatlerinde, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi.
Sabah işe gitmeyen Osman Y.'nin arkadaşları, şahısa telefon ile de ulaşamayında meraklanıp apartmanın giriş katındaki dairesine geldi. Kapının açılmaması üzerine çilingir çağrılarak, eve girildi. Arkadaşları, Osman Y.'yi yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yalnız yaşayan Osman Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis ise Osman Y.'nin av tüfeğiyle yaşamına son verdiğini bildirdi.
Acı haberi alıp, eve gelen Osman Y.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Aile, bir süre sonra Osman Y.'nin arkadaşlarına bilinmeyen nedenle saldırdı. Polis, araya girerek, olayın büyümesini engelledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Y.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken Osman Y.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:38 Kaynak: DHA
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