KAHRAMANMARAŞ - "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" - Son Dakika

-Etkinlikten detaylar Kahramanmaraş Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, milletlerin hayatlarında, geleceklerini etkileyen çok önemli olaylar ve şahsiyetler olduğunu belirterek, "Gençliğimizin iyi yetişmesi için bizlerin bu şahsiyetleri iyi tanımamız ve tanıtmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda her yıl 12 Mart'ı İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü olarak kutluyoruz." dedi.

Programda öğrenciler şiirler okudu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak düzenlenen törene, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Afşin ilçesinde de günün önemini anlatan etkinlik düzenlendi.