Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinde yeni dönem hazırlıkları - Son Dakika

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, yaptığı yazılı açıklamada, üniversiteyi tercih eden öğrenciler arasında 518 puanla Türkiye derecesi elde eden bir öğrenci bulunduğunu bildirdi.
Üniversitesiyi sağlam temel üzerine oturtmak için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Özgül, şunları kaydetti:
"Şu anki tercih tablosu, bizler için gerçekten mutluluk verici oldu. Üniversitemizi tercih eden ve yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi kutluyor, eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:51 - Kaynak: AA
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