Kahramanmaraş Kağıt Sanayi 10 engelliye umut oldu - Son Dakika

Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. (KMK Paper) tarafından 3 yılda toplanan 300 bin mavi kapak 10 engelliye umut oldu.



Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş., mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Tesise gelen atıklardan 3 yılda 300 bin mavi kapak toplanırken, toplanan kapaklar sayesinde 10 engelli için manüel tekerlekli sandalye alındı. Fabrikada düzenlenen törenle tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.



Fabrikalarının Türkiye'de geri dönüşüm sektöründe lider firmalardan olduğunu söyleyen Kahramanmaraş Kağıt Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melek Gül, "30 yılı aşkındır Kahramanmaraş'ta ambalaj kağıdı üreterek hizmet veriyoruz ve ambalaj kağıdı üretiminde yüzde yüz atık kağıt kullanmaktayız. Dolayısıyla çevreye duyarlı bir firmayız" dedi.



Geri dönüşümden elde edilen tekerlekli sandalyeleri engellilere vermenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gül, "İşletmemizde de bu bilince dahil olarak 3 yıldır geri dönüşüm tesisimizden çıkan mavi kapakları topladık. 3 yılın sonunda toplamda 300 bin adet mavi kapak topladık ve elde ettiğimiz 10 adet tekerlekli sandalyeyi engelli kardeşlerimize teslim ettik. Şirketimizin misyonu gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmaktır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ