KAHRAMANMARAŞ KALESİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ KALESİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ

13.02.2023 10:24

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, kentin simgelerinden tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, kentin simgelerinden tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı. Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelip, büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'ta, kentin tarihi yapısı da hasar gördü. Kentin simgelerinden Kahramanmaraş Kalesi'nde, depremler nedeniyle hasar oluştu. M.Ö. 2'nci yüzyılda yapıldığı belirtilen tarihi kalenin iç ve çevre duvarları, kısmen yıkıldı. Kalenin içindeki bazı bölümlerde yer yer çökmeler oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kale, tedbir amaçlı ziyaretçilere kapatıldı.

Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ KALESİ, DEPREMDE HASAR GÖRDÜ - Son Dakika

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