Kahramanmaraş Kalesi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, öğrencilerle kitap okudu.

Güngör, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kahramanmaraş Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik öncesi öğrencilerle kaleyi gezen Güngör, çocuklarla sohbet ederek kale hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kalede bulunan ağaçların altında öğrencilerle Cahit Zarifoğlu'nun bir kitabını okuyan Güngör, onlara okudukları eserlerden sorular yöneltti.

Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu dile getiren Güngör, öğrencilere boş vakitlerinde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Güngör şunları kaydetti:

"Bugün minik yavrularımızla beraber kitap okuma alışkanlığını ve onların motivasyonunu artırmak için bir araya geldik. Bu yıl 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Haftası'nı düzenliyoruz. Aynı zamanda şehrimizin bu değerini UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ederek bunu hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu kapsamda şehrimizde yetişmiş çok değerli şairlerimiz ve yazarlarımız var. Onları rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta olanlara da hayırlı ömürler diliyoruz."

Etkinliğe katılan 10 yaşındaki Ali Eren Mimsin de program için ilgililere teşekkür etti.

Programın ardından Güngör, etkinliğe katılan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.