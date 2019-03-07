Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Kalp Krizinden Ölen Gazi Toprağa Verildi

Kahramanmaraş Kalp Krizinden Ölen Gazi Toprağa Verildi

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Murat Doğan (29), askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gazi Murat Doğan (29), askeri törenin ardından toprağa verildi. Tunceli Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda Jandarma Er olarak görev yaparken 29 Mayıs 2011'de tüfekle ateş ettiği sırada yaşanan kaza sonucu gazi olan Murat Doğan, 29 Ocak'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülen Doğan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Murat Doğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabah kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan son yolculğuna askeri tören ile uğurlandı. Törene; Andırın Kaymakamı Emre Dündar, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Belediye Başkanı Baki Tezcan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Kaymak, İlçe Emniyet Amiri Tahsin Öndeş, gazinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Murat Doğan, götürüldüğü mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da İl Jandarma Komutanı Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kurum amirleri ile birlikte gazinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:15 Kaynak: DHA

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