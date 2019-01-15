Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Kamyona Çarpıp Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kahramanmaraş Kamyona Çarpıp Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta önce önündeki kamyona, ardından da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş Kamyona Çarpıp Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta önce önündeki kamyona, ardından da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramanmaraş- Göksun karayolunun Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine giden F.B. yönetimindeki 46 N 4645 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yönde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup refüje çarpan otomobil, takla attı. Kazada sürücü F.B. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan F.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:44 Kaynak: DHA

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