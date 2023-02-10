Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler - Son Dakika
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Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler

10.02.2023 16:17

Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği mezarlık alanı böyle görüntülendi Ambulansla getirilen cenazeler, açılan mezarlara itina ile defnediliyor Cenazesini il dışına götürmek isteyenlere tabut yardımı yapılıyor Kaybettiği...

Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği mezarlık alanı böyle görüntülendi

Ambulansla getirilen cenazeler, açılan mezarlara itina ile defnediliyor

Cenazesini il dışına götürmek isteyenlere tabut yardımı yapılıyor

Kaybettiği torununun mezarı başında gözü yaşlı dede:

"Herkesin başında aynı acılar var, sabredeceğiz, sabretmeye çalışacağız"

KAHRAMANMARAŞ - Depremde hayatını kaybeden ve Kahramanmaraş şehir merkezindeki Kapıçam Mezarlığı'nda defnedilenlerin sayısı 5 bine ulaşırken, yaşanan yoğunluk ve çalışmalar İHA dronu tarafından görüntülendi. Mezardaki işlemler koordinasyon halinde seri bir şekilde gerçekleştiriliyor. Cenaze araçların biri gidip birisi geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde defnediliyor. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişinin defnedildiği Kapıçam mezarlığında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Görevliler, iş makineleri yardımı ile mezarları açarken, ambulanslarla getirilen cenazeler tek tek defnediliyor. Görevliler, vefat edenlerin kayıtlarını, parmak izlerini ve DNA örneklerini alıyor, kadınların mezar başlarına tülbent bağlanıyor.

Bu arada cenaze hizmetleri ile görevlendirilen Kırıkkale Valiliği görevlileri, cenazelerini il dışına götürmek isteyenlere ücretsiz tabut temin ediyor. Bu çalışmalar sırasında İHA muhabiri görevlilerle röportaj yaparken yaşanan artçı sarsıntı, yaşanan endişe kameralara yansıdı

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan bir vatandaş, İHA muhabirinin 'Neler yaşadınız' sorusuna, 'Neler yaşamadık ki? diye cevap verdi.

Gözyaşlarının döküldüğü mezarlık alanında kameralara yansıyan bir görüntü ile yürek burktu. Yaşlı olan ve ismi öğrenilemeyen bir dede, 28 yaşında hayatını kaybeden torununun mezarı başında hüngür hüngür ağladı. Kendi kendine konuşan kederli dede, "29 Yaşında bir sürü hayallerim vardı. Ne diyeceksin. Takdiri ilahi engellenmez. Acı derin çok büyük. Tabi sadece bize olmadığı için herkesin başında aynı acılar var, sabredeceğiz, sabretmeye çalışacağız. Başka yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi, ne yapalım. Böyle olmasını istemezdik. Allah'ım affet, Allah'ım herkesle beraber" diye ağladı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Kapıçam Mezarlığı'nda acı görüntüler - Son Dakika

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