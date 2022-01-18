KAHRAMANMARAŞ - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Araçların yolda kalması

Jandarma trafik ekiplerinin yardım etmesi

Yolda kalan araçların traktörler ile çekilmesi

İş makinelerinin yol açma çalışması

Karla mücadele

Çocuklar kar topu oynaması

Yolda kalan araçlara belediye ve jandarma ekiplerinin yardım etmesi Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar yağışı özellikle merkez Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinin yüksek kesimleri ile Türkoğlu ilçe merkezinde etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaklaşık 250 kişilik ekip ve 100 araçla yerleşim yerleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

Öte yandan, çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparak yağışın keyfini çıkarıyor.