KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

6 saat önce

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktıİSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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