Kahramanmaraş-karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik - Son Dakika
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Kahramanmaraş-karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

6 saat önce

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTUKahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Karın etkisi altındaki Göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik (2)

154 BİN VOLTLUK İLETİM HATTI KOPTU

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik verilmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Göksun'un Saraycık mevkiinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin (TEİAŞ) ilçeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının koptuğu ve elektrik kesintisinin bundan kaynaklandığı belirtildi. Kopan hat nedeniyle yaşanan arızayı giderip ilçeye elektrik vermek için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi. Öte yandan ilçe merkezindeki devrilmiş ve telleri kopmuş olan elektrik direklerinin onarımına da devam ediliyor.

Kahramanmaraş-karın etkisi altındaki göksun'da 24 saati aşkın süredir elektrikler kesik

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
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