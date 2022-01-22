GAZİANTEP - Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te 18 Ocak'ta etkili olan yağışın ardından ekiplerin kar temizleme işlemi sürüyor.

Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda yol kenarında biriken karı temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Biriken karlar, kepçeler aracılığıyla kamyona yükleniyor.

Bazı vatandaşlar ise evlerinin önünü kendi imkanlarıyla temizliyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yağış sonrası cadde ile sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kar yağışının ardından fırtına ve buzlanmanın yaşandığı kentte, bu geceden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da yaklaşık 400 personel, 210 araçla hazır bekletiliyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan ekipler, yaya geçitleri, otobüs durakları ve yürüyüş yollarında çalışma yürütüyor.

Malatya

Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere birçok noktada karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Temmuz Millet Meydanı ve buralardaki otobüs duraklarında karları temizlerken, biriken karlar kepçelerle kamyonlara yükleniyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi kırsalda da mahallelerin yolunu açmaya devam ediyor. 718 mahallenin 70'inde kar küreme ve yol açma çalışması yapılıyor.

İlçelerden Akçadağ'da 8, Arapgir'de 8, Arguvan'da 8, Battalgazi'de 2, Darende'de 5, Doğanyol'da 2, Hekimhan'da 21, Kale'de 2, Kuluncak'ta 2, Pütürge'de 7 ve Yazıhan'da 5 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor. 500 araç ve 1300 personel, il genelinde yol açma ve karla mücadele çalışmasına devam ediyor.

Adıyaman

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Adıyaman'da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yollara tuz atıyor. Ekipler, kapanan bazı mahalle yollarını temizleyerek ulaşıma açıyor.

Gölbaşı ilçesi merkezinde biriken karlar, kepçelerle kamyonlara yükleniyor, yollarda tuzlama çalışması yapılıyor.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İl Özel İdare ekipleri, kapanan belde köy yollarını açma çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Kahta ilçesinde ise belediye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, esnaf da işletmelerin önünü temizliyor.