Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Kasap, Kendisine Küfreden Kişiyi Öldürdü

Kahramanmaraş Kasap, Kendisine Küfreden Kişiyi Öldürdü

40 dakika önce

Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdüKAHRAMANMARAŞ'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Kasap, kendisine küfreden kişiyi öldürdü

KAHRAMANMARAŞ'ta kasapta çalışan Ökkeş K. (18), daha önceden tanıdığı Sezer Türker'i (20) kendisine küfrettiği iddiasıyla sokakta göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ökkeş K., sokakta karşılaştığı Sezer Türker ile kendisine küfrettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K., Türker'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Türker, olay yerine gelen ambulansla götürüldüğü özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ökkeş K. ise kısa sürede polis tarafından olayda kullanılan bıçakla yakalandı. Ökkeş K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:12 Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel
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