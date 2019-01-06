Kahramanmaraş Kayak Merkezinde Kar Kalınlığı 2 Metreyi Aştı
18 dakika önce
Kahramanmaraş kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kayak merkezinde kar kalındığı 2 metreye ulaştı.
Kahramanmaraş
kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kayak merkezinde kar kalındığı 2 metreye ulaştı.
Kahramanmaraş'ın yüksek ve kırsal bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekipler, temizlik çalışmalarına hız verdi.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen kış çalışmaları kapsamında kar yağışının yoğun olduğu; Çağlayancerit Kale
Cemal Obası, Bertiz Başdervişli Elmacık, Yedikuyular, Kümperli, Kaynar-Kumarlı, Şahinkayası
, Çamlıca
, Çiğşar, Kargaçayırı, Çukurhisar
, Kurucaova
, Tekir kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:00 Kaynak: İHA
İstifa Etmek İçin Giden Kalabalığı İçeri Almadılar
Üst Geçitte İntihar Etmek İsteyen Arkadaşının Üzerine Atladı
Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı
İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti