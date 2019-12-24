Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatılırken, okullar yarın tatil edildi.

Kahramanmaraş-Kayseri yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri yolu çift yönlü araç trafiğine kapatılırken, okullar yarın tatil edildi.


Tüm yurdu etkisi altına alan sağanak yağış ve kar yağışı Kahramanmaraş'ta etkisini artırdı. İl merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kuzey ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Göksun ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aştığı 32 mahalleye ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.


Göksun Belediyesi karla kaplı yolları temizlemek için tüm ekiplerini seferber ederken, trafik ekipleri Kahramanmaraş-Kayseri yolunu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü trafiğe kapattı. Trafiğe kapanan yolda uzun kuyruklar oluşturan sürücüler ise, yol kenarlarında bulunan tesislere sığındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Kayseri, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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