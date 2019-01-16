Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Sürücülere Geçit Vermiyor
56 dakika önce
Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışıyla sürücüler yolda kaldı.
Kahramanmaraş
'ta yüksek kesimlerde ve kuzey ilçelerinde etkisini artıran kar yağışıyla sürücüler yolda kaldı.
Özellikle Kahramanmaraş- Kayseri
karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yol üzerinde yaşanan kar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüleyerek, seyahat edecek vatandaşları uyardı.
Uzun araçları ve otomobilleriyle kara saplanan sürücüler ise araçlarını terk ederek en yakın dinlenme tesisi ve mahallere sığındı.
Karayolları kar temizleme ekipleri tarafından süren temizlik çalışmaları, yolda kalan araçlar nedeniyle zaman zaman aksaklığa neden oldu.
Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmamaları halinde yola çıkmamaları, çıkmaları halinde gerekli ekipmanları almalarını tavsiye etti. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:34 Kaynak: İHA
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