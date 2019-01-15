Kahramanmaraş-Kayseri Yolu Ulaşıma Kapandı

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı, bazı ilçelerde okullar tatil edildi.



Kentte dün gece etkili olan sağanak, bu sabahtan itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu ulaşıma kapandı.



ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN VERİLMEDİ



Kar yağışının özellikle karayolunun Kürtül, Beşoluk ve Keklikoluk mevkilerinde etkili olduğu ve bazı araçların kaydığı belirtildi. Trafik ekipleri Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndan Kayseri'ye gidiş yönünü ulaşıma kapatıp, araç geçişine izin vermedi. Polisler, kar ve araç kaymalarından dolayı yolun kapalı olduğunu belirtip, sürücülerden araçlarını uygun bir yere çekip beklemelerini istedi, yolun açılması durumunda kendilerine bilgi verileceğini söyledi. Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



OKULLAR TATİL EDİLDİ



Bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Çağlayancerit ilçesinde okullar bugün için tatil edilirken, Nurhak'ta bugün ve yarın olmak üzere eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesi, Onikişubat ilçesinin Tekir ve Ilıca bölgelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda, Andırın ilçesine bağlı Akifiye, Rıfatiye, Altınyayla ve Geben'deki okullarda, Elbistan ilçesinin Karamağara ve Karahasanuşağı bölgelerinde taşımalı eğitim veren okullar ile Keçemağra İlkokulu'nda, Türkoğlu ilçesindeki Aydın Kavak İlkokulu, Doluca Şehit Ali Can İlk/Ortaokulu, Kaledibi İlkokulu, Murat Çakıroğlu İlk/Ortaokulu, Yeşilyöre Karauşağı İlkokulu, Yeni Pınar İlkokulu, Beyoğlu Karalar İlkokulu, Beyoğlu Yukarı Sarılar İlkokulu, Yol Deresi İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bugün için ara verildi. - Kahramanmaraş

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