KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi

05.03.2022 17:18

Cenazenin polisler tarafından omuzlarda taşınması Şehidin özgeçmişi okunması Cenaze namazının kılınması Şehidin cenaze aracına konulması Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendiKAHRAMANMARAŞ - Adıyaman'ın Kahta'da trafik kazasına müdahale...

Cenazenin polisler tarafından omuzlarda taşınması

Şehidin özgeçmişi okunması

Cenaze namazının kılınması

Şehidin cenaze aracına konulması Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ - Adıyaman'ın Kahta'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenledi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı Son dakika haberi | Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz memleketine uğurlandı Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI Son dakika... KAZA YERİNE OTOMOBİL DALDI; 1 POLİS ŞEHİT, 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kahramanmaraş, Polis Memuru, Şehit, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:37 10 günde tam 10,5 milyar dolar kaybetti! Lukoil CEO'su Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 17:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement