Cenazenin polisler tarafından omuzlarda taşınması
Şehidin özgeçmişi okunması
Cenaze namazının kılınması
Şehidin cenaze aracına konulması Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi
KAHRAMANMARAŞ - Adıyaman'ın Kahta'da trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Eyüp Saz için Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenledi
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Kazada şehit olan polis memuru Eyüp Saz'a memleketi Kahramanmaraş'ta cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika