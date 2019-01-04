Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Kendini Potaya Asan Genci Polis İpi Keserek Kurtardı

Kahramanmaraş Kendini Potaya Asan Genci Polis İpi Keserek Kurtardı

57 dakika önce

Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardıKahramanmaraş'ta bir parktaki basketbol potasına iple kendini asarak intihara kalkışan Y.K.'yi (15), polis memuru ipi keserek kurtardı.

Kendini potaya asan genci polis ipi keserek kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir parktaki basketbol potasına iple kendini asarak intihara kalkışan Y.K.'yi (15), polis memuru ipi keserek kurtardı. Y.K., hastanede tedavi altına alındı.

Olay dün gece Aksu Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Parkta elinde iple gezen Y.K.'yi görenler durumu polise bildirdi. Ekipler olay yerine geldiğinde Y.K.'yi parkın içerisindeki basketbol potasına asılı halde buldu. Bir polis memuru hmen koşurarak ipi kesti ve Y.K.'yı indirdi. İlk müdahalesi parkta yapılan Y.K., ambulansla kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Y.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, basketbol, Polis, Güncel
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