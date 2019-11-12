Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı - Son Dakika

Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı

7 saat önce

Kendisini iple ağaca astıKAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Kendisini iple ağaca astı

KAHRAMANMARAŞ'ta bir süre önce eşinden boşanan Murat N. (45), kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.

Dün gece Erkenez Mahallesi'ndeki boş arazide ağaca asılı kişiyi görenler polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağaçta asılı olan kişinin Murat N. olduğunu belirledi. Murat N.'nin otomobiliyle boş araziye geldiği, ardından da kendisini iple ağaca astığı saptandı. Bir süre önce eşinden boşandığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Murat N.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

Soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış ABD'yi zora sokacak Ermeni itirafı: Ben bile iki defa katledildim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş kendisini iple ağaca astı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]