KAHRAMANMARAŞ - Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Kent meydanında yaşanan yoğunluk

Polislerin vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunması

Otobüsün durdurulması ve vatandaşlara uyarıda bulunulması

HES kodu sorgulaması - Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kentte pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı ve Kıbrıs Meydanı'nda sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.