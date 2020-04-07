Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisince alınan kararlar doğrultusunda, kent merkezinde sokağa çıkması kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik denetim yaptı.

Ekipler kimlik kontrolünde 19 yaşında olduğu belirlenen S.Y'ye 392 lira para cezası kesti. S.Y. kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Canım sıkıldı çıktım. Beni çekmeyin, babam ceza yediğimi görmesin." ifadesini kullandı.

Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kent genelinde toplu taşıma ve ticari taşıma yapan araçlar ile personel servislerinde maske kullanımının zorunlu olması, maske kullanmayanların araca alınmaması ve araçlarda el dezenfektanı bulundurulması zorunlu olacak.

Vatandaşların yoğun olarak toplanmasına ve salgının yayılımına engel olmak amacıyla, market, alışveriş yerleri ve diğer ticari işletmeler tarafından indirim günü, promosyon, açılış, çekiliş gibi organizasyonların ikinci bir karara kadar yasaklanmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mevsim şartlarına uygun hijyenik ve kamusal özene dikkat ederek görevlerini serbest kıyafetleriyle ifa etmesine de karar verildi.

Gaziantep

Gaziantep'te merkez ilçelerde vatandaşların taleplerini ilettiği "Sosyal Destek Hattı" dün 5 bin 600 çağrıya cevap verdi. Valilik, günlük 10 bin çağrıya cevap verebilecek şekilde yeni bir personel düzenlemesi için harekete geçti.

Öte yandan Gaziantep Valiliğince başlatılan, "Bir koli de sen bağışla" kampanyasına destekler sürüyor.

Kampanya kapsamında bağışlanan koliler Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da belediyelerce kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırıyor.

Aşevinde pişen yemekler yine belediye ekiplerince kurulca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde de şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken, araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Valiliğin koordinesi ile tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin "sakin şehir" ağına dahil ettiği ve yılın bu döneminde birçok ziyaretçi ağırlayan Halfeti ilçesinde de sessizlik hakim.

-Kilis

Kilis'te, yurtlarda karantinada bulunanlara Türk Kızılay Kilis Şubesince gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

Şube Başkanı Adnan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valiliğin öncülüğünde oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından belirlenen tespitler doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine de destek olmaya devam ettiklerini anlatarak, bu zor günlerde halkın hizmetinde olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi kent genelindeki anonslarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezarlıkların bugün ziyaretçiye kapatıldığını duyurdu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mezarlık önünü güvenlik şeridiyle kapatarak ziyaretçilere izin vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyardı.